Monday

BOBSLEDDING/SKELETON: IBSF: World Cup, St. Moritz, Switzerland (taped), NBCSN, midnight

COLLEGE MEN’S BASKETBALL: Notre Dame at Howard, FOX, 1:30 p.m.; St. Joseph’s at La Salle, CBSSN, 3 p.m.; St. John’s at Connecticut, FS1, 4 p.m.; Florida State at Louisville, ESPN, 6 p.m.; Kansas at Baylor, ESPN, 8 p.m.; New Mexico at Nevada (Las Vegas), FS1, 8:30 p.m.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL: Michigan State at Michigan, BTN, 1:30 p.m.; Purdue at Iowa, BTN, 3:30 p.m.; Arkansas at South Carolina, ESPN2, 6 p.m.; Louisiana State at Missouri, SECN, 6 p.m.

COLLEGE MEN’S HOCKEY: North Dakota at Denver, CBSSN, 8 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL: St. James NIBC Invitational: Legacy Early College (S.C.) vs. LA Lumiere (Ind.), Springfield, Va., ESPNU, 10 a.m.; St. James NIBC Invitational: iSchool of Lewisville (Texas) vs. Oak Hill Academy (Va.), Springfield, Va., ESPNU, noon; St. James NIBC Invitational: IMG Academy (Fla.) vs. Sunrise Christian Academy (Kan.), Springfield, Va., ESPNU, 2 p.m.; St. James NIBC Invitational: Montverde (Fla.) vs. Wasatch (Utah), Springfield, Va., ESPNU, 4 p.m.