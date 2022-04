Local track and field leaderboard for April 23

The track and field season is in full swing, and some of the area’s top performers are starting to stand out. Here is a top-five ranking of the best times, jumps and throws of the season so far.

BOYS

100-meter dash

1. Junior Charlie Mattison – G-E-T – 11.88, 2. Sophomore Owen Graner – Winona – 12.13, 3. Freshman Gregg Gile – R-P/H – 12.32, 4. Sophomore Jackson Nelson – C-FC – 12.37, 5. Sophomore Peyton Nelson – C-FC – 12.42

200-meter dash

1. Junior Dalton Hoel – R-P/H – 24.59, 2. Junior Aiden Kronebusch – Winona – 24.65, 3. Junior Charles Mattison – G-E-T – 24.73, 4. Sophomore Owen Graner – Winona – 25.22, 5. Freshman Jaden Blanck – Winona – 25.36

400-meter dash

1. Junior Brayden Draheim – Winona – 52.51, 2. Junior Xavier Schultz – Winona – 53.98, 3. Junior Dalton Hoel – R-P/H – 54.24, 4. Junior Elijah Sorenson – G-E-T – 55.14, 5. Junior Rory Briggs – Winona – 56.66

800-meter run

1. Senior Carter Gold – G-E-T – 2:08.73, 2. Junior Wesley Pronschinske – C-FC—2:09.37, 3. Senior Tyler Rislov – R-P/H – 2:10.67, 4. Senior Ethan Burmeister – G-E-T- 2:11.41, 5. Senior Lance Jumbeck – G-E-T—2:12.02

1,600-meter run

1. Junior Wesley Pronschinske – C-FC—4:41.39, 2. Senior Tyler Rislov – R-P/H – 4:46.53, 3. Senior Ethan Burmeister – G-E-T – 4:55.37, 4. Junior Myles Rasmussen – Winona – 5:04.10, 5. Freshman Brady Benedict – Winona – 5:11.50

3,200-meter run

1. Junior Wesley Pronschinske – C-FC – 10:35.42, 2. Junior Myles Rasmussen – Winona – 10:43.11, 3. Sophomore Alex Lippman – Winona – 11:09.18, 4. Sophomore Jordan Northouse – Winona – 11:25.77, 5. Freshman Jacob Sheridan – Winona – 11:32.56

110-meter hurdles

1. Senior Will Thompson – G-E-T – 15.81, 2. Senior Aaron Prinsen – R-P/H – 17.44, 3. Junior Brayden Draheim – Winona – 18.36, 4. Freshman Quintin Betthauser – R-P/H – 18.88, 5. Sophomore Hayden Thoma – G-E-T – 23.47

300-meter hurdles

1. Senior Aaron Prinsen – R-P/H – 44.28, 2. Sophomore Hayden Thoma – G-E-T – 48.53, 3. Freshman Casey Herek – R-P/H – 49.22, 4. Senior Karter Domine – C-FC – 50.44, 5. Freshman Liam Caya – G-E-T – 56.51

4x100-meter relay

1. Gale-Ettrick-Trempealeau – 47.76, 2. Rushford-Peterson/Houston – 52.65

4x200-meter relay

1. Winona – 1:46.16, 2. Cochrane-Fountain City – 1:46.55, 3. Rushford-Peterson/Houston – 1:49.76, 4. Gale-Ettrick-Trempealeau – 1:51.70

4x400-meter relay

1. Winona – 3:39.56, 2. Gale-Ettrick-Trempealeau – 3:49.44, 3. Lewiston-Altura – 3:57.59, 4. Cochrane-Fountain City – 4:16.76, 5. Rushford-Peterson/Houston – 4:21.41

4x800-meter relay

1. Gale-Ettrick-Trempealeau – 9:15.92, 2. Rushford-Peterson/Houston – 9:36.55, 3. Winona – 9:47.48

Shot put

1. Senior Tanner Mundt – L-A – 41-feet, 2-inches, 2. Junior Wesley Wollan – Winona – 40-feet, 9-inches, 3. Sophomore Levi Oevering – L-A – 40-feet, 8-inches, 4. Junior Jackson Bergan – R-P/H—40-feet, 8-inches, 5. Senior Mason Sikkink – L-A – 40-feet, 3-inches

Discus

1. Junior Jackson Bergan – R-P/H – 126-feet, 2. Junior Wesley Wollan – Winona – 113-feet, 9-inches, 3. Sophomore Carter Repaal – G-E-T – 103-feet, 4-inches, 4. Junior Cody Dooley – G-E-T – 97-feet, 10-inches, 5. Junior Michael Weber – C-FC – 96-feet, 8-inches

High jump

1. Senior Tanner Mundt – L-A – 5-feet, 10-inches, 1. Senior Will Thompson – G-E-T – 5-feet, 10-inches, 3. Senior Zach Villafan – L-A – 5-feet, 6-inches, 4. Freshman Grayden Barum – C-FC – 5-feet, 4-inches, 4. Sophomore Jackson Nelson – C-FC – 5-feet, 4-inches

Long jump

1. Senior Will Thompson – G-E-T- 20-feet, 10-inches, 2. Junior Dalton Hoel – R-P/H—18-feet, 9.5-inches, 3. Junior Xavier Mercer – Winona – 18-feet, 4-inches, 4. Senior Caleb Lightfoot – G-E-T – 17-feet, 7-inches, 5. Freshman Gregg Gile – R-P/H – 17-feet, 4.5-inches

Triple jump

1. Senior Will Thompson – G-E-T – 40-feet, 4-inches, 2. Junior Brayden Draheim – Winona – 38-feet, 8-inches, 3. Freshman Gregg Gile – R-P/H – 38-feet, 0.5-inches, 4. Senior Caleb Lightfoot – G-E-T – 37-feet, 3.5-inches, 5. Junior Xavier Schultz – Winona – 37-feet, 2-inches

Pole vault

1. Senior Aaron Prinsen – R-P/H – 12-feet, 2. Sophomore Sam Schutz – C-FC – 10-feet, 3. Senior Karter Domine – C-FC – 9-feet, 6-inches, 4. Senior Derrell Womack – G-E-T – 8-feet, 5. Freshman Cadel Carter – R-P/H – 7-feet, 6-inches

GIRLS

100-meter dash

1. Freshman Adriana Brenengen – Winona – 13.31, 2. Junior Brielle Rasmussen – R-P/H—13.59, 3. Senior Haili Brone – CFC – 13.78, 4. Senior Mandy Duellman – Winona – 14.05, 5. Senior Grace Shanley – G-E-T – 14.09

200-meter dash

1. Freshman Adriana Brenengen – Winona – 27.55, 2. Junior Brielle Rasmussen – R-P/H – 28.00, 3. Senior Haili Brone – C-FC – 28.47, 4. Senior Lindsey Lettner – G-E-T- 29.25, 5. Junior Jamie Gibbs – L-A – 29.35

400-meter dash

1. Sophomore Kaylee Hauge – G-E-T—1:02.99, 2. Senior Haili Brone – C-FC – 1:04.09, 3. Freshman Anna Gilmer – Winona – 1:05.65, 4. Senior Avali Bratberg – G-E-T – 1:07.28, 5. Freshman Alyvia Arneson – C-FC – 1:08.30

800-meter run

1. Junior Ava Pike – Winona – 2:31.69, 2. Freshman Anna Gilmer – Winona – 2:32.66, 3. Junior Breilynn Halverson – C-FC – 2:33.18, 4. Eighth Grader Calla Pike – Winona – 2:34.56, 5. Sophomore Adrianna Rotering – G-E-T – 2:39.06

1,600-meter run

1. Sophomore Adrianna Rotering – G-E-T – 5:35.18, 2. Junior Ava Pike – Winona – 5:52.45, 3. Sophomore Mollie Ping – Winona – 6:00.67, 4. Eighth Grader Kani Schul – Winona – 6:07.90, 5. Senior Aleah Hunter – G-E-T – 6:09.85

3,200-meter run

1. Eighth Grader Kiley Pollock – Winona – 12:58.74, 2. Sophomore A.J. Parker – G-E-T – 13:48.04

100-meter hurdles

1. Senior Quinn Wenthe – G-E-T – 17.68, 2. Eighth Grader Aubryana Boldt – R-P/H – 18.84, 3. Junior Kaili Hager – C-FC – 21.21, 4. Freshman Emma Schindler – G-E-T – 22.25, 5. Junior Mikayla Stiehl – C-FC – 22.82

300-meter hurdles

1. Senior Quinn Wenthe – G-E-T – 49.05, 2. Freshman Alexis Urbick – Winona – 54.66, 3. Eighth Grader Aubryana Boldt – R-P/H – 58.39, 4. Freshman Reyna Garcia – G-E-T – 1:00.18, 5. Sophomore Ellissa Gold – G-E-T – 1:00.88

4x100-meter relay

1. Winona – 54.58, 2. Rushford-Peterson/Houston – 58.91, 3. Gale-Ettrick-Trempealeau – 1:00.62

4x200-meter relay

1. Winona – 1:58.76, 2. Rushford-Peterson/Houston – 1:59.64, 3. Gale-Ettrick-Trempealeau – 1:59.71, 4. Cochrane-Fountain City – 2:06.78

4x400-meter relay

1. Winona – 4:24.27, 2. Cochrane-Fountain City – 4:25.75, 3. Gale-Ettrick-Trempealeau—4:25.15, 4. Lewiston-Altura – 4:38.39, 5. Rushford-Peterson/Houston – 5:01.30

4x800-meter relay

1. Winona – 10:22.48, 2. Gale-Ettrick-Trempealeau—10:45.92, 3. Rushford-Peterson/Houston—12:08.99

Shot put

1. Senior Mandy Duellman – Winona – 35-feet, 3-inches, 2. Sophomore Shay Berlin-Burns – Winona – 31-feet, 2.5-inches, 3. Junior Arianna Berlin-Burns – Winona – 30-feet, 10-inches, 4. Eighth Grader Autumn Wadewitz – Winona – 30-feet, 4-inches, 5. Junior Mikayla Stiehl – C-FC – 29-feet, 7-inches

Discus

1. Senior Kylie Schmitz – G-E-T – 94-feet, 3-inches, 2. Eighth Grader Autumn Wadewitz – Winona – 88-feet, 3. Sophomore Shay Berlin-Burns – Winona—85-feet, 2-inches, 4. Sophomore Abigail Koehler – Winona – 85-feet, 5. Sophomore Amelia Schmuck – G-E-T – 75-feet

High jump

1. Senior Anna Hennessy – L-A – 4-feet, 10-inches, 2. Freshman Alexis Urbick – Winona – 4-feet, 10-inches, 3. Senior Quinn Wenthe – G-E-T – 4-feet, 8-inches, 4. Junior Ava Dahlke – Winona – 4-feet, 6-inches, 4. Freshman Ana Knecht – C-FC – 4-feet, 6-inches, 4. Junior Jordan Stanislowski – G-E-T – 4-feet, 6-inches, 4. Freshman Chloe Fratzke – Winona – 4-feet, 6-inches

Long jump

1. Freshman Cecelia Dittrich – C-FC – 15-feet, 2. Sophomore Carly Conway – Winona – 14-feet, 11.25-inches, 3. Senior Lindsey Lettner – G-E-T – 14-feet, 3.5-inches, 4. Sophomore Clarice Potter – Winona – 13-feet, 8.75-inches, 5. Eighth Grader Nadia Happel – R-P/H – 13-feet, 7.5-inches

Triple jump

1. Senior Anna Hennessy – L-A – 32-feet, 3-inches, 2. Junior Jordan Stanislowski – G-E-T – 30-feet, 9-inches, 3. Sophomore Miranda Lindaman – Winona – 29-feet, 8-inches, 4. Eighth Grader Aubryana Boldt – R-P/H – 29-feet, 6-inches, 5. Freshman Madelyn Seymour – G-E-T – 28-feet, 7.75-inches

Pole vault

1. Senior Jonna Gunnarson – L-A – 7-feet, 6-inches, 2. Sophomore Lauren Honken—R-P/H – 7-feet, 2. Sophomore Ava Roessler – G-E-T – 7-feet, 4. Sophomore Grace Erickson – L-A—6-feet, 4. Freshman Rylee Kennedy – L-A – 6-feet, 4. Freshman Kaylee Womack – G-E-T – 6-feet

The track and field season is in full swing, and some of the area’s top performers are starting to stand out. Here is a top-five ranking of the best times, jumps and throws of the season so far.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0

Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.