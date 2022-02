Minnesota State College Southeast announces Fall 2021 President’s List

Minnesota State College Southeast in Red Wing and Winona has announced the President’s List for Fall Semester 2021.

The 271 students on the list come from Minnesota (189) and nearby Wisconsin (42) and 26 different states — Alabama, Alaska, California, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Texas, Virginia, Washington, and West Virginia — as well as one student from Hong Kong.

To be eligible for the President’s List, students must complete a minimum of 12 credits at MSC Southeast during an academic term and achieve a GPA of 3.5 or above.

Here are the Winona area student on the President’s List for Fall Semester 2021:

Arcadia, WI

Jessica Dorn

Buffalo City, WI

Izaiah Knecht, Abby Lindsay

Caledonia, MN

Adam Jahnke, Joshua West, Kaitlyn Wunnecka

Cochrane, WI

Bianca Chesang, Emily Hofer, Morgan Stolz

Ettrick, WI

Bradley Bishop

Fountain City, WI

Colton Overton, Emma Pronschinske

Galesville, WI

Wyatt Lee , Ivey Wadman Vehrenkamp , Dylan Weaver

Goodview, MN

Jacob Montoya, Bi Xiong

Houston, MN

Maria Christensen, Jacob Johnson, Amanda Langheinrich, Julia Norlien, Michaela Spear

Kellogg, MN

April Hager, Logan Sibinski

Lanesboro, MN

Carter Clarke, JT Rein

Lewiston, MN

Kaylei Anderson, Jay Koverman, Justin Schindler

Mabel, MN

Bonnie Brink, Adam Fravel, Noah Gordon, Molly Lee

Minnesota City, MN

Preston Kamrowski

Nelson, WI

Chelsa Glass

Rollingstone, MN

Emma Ash, Isaac Haxton

Rusford, MN

Christina Scaife

Rushford, MN

Megan Ekern, Cassondra Feine, Kobe Lind, John Prinsen, Rhett Pronschinske

Saint Charles, MN

Brandon Kessler, Cody Kreidermacher, Amerie Moen

Utica, MN

Katelyn Lindsey

Winona, MN

Tasha Adams, Kirsten Albrecht, Amanda Ambrose, Xander Auman, Jack Blahnik, Brandon Boelter, Jonah Boelter, Zakkery Camling, Nathan Campbell, Letitia Carpenter, Joseph Costello, Lindsey Cox, Brad Dorman, Brianna Drache, Asher Duerr, Alex Dzurick, Evan Dzurick, Julee Ellinghuysen, Shannon Evenson, Tyler Fegre, Daniel Fisher, Samuel Forney, Alexander Garrett, Andrew Grafton, Jack Guimont, Samantha Haidar, Kayla Haxton, Ryan Hazeman, Tammy Johnson, Bryana Kern, Daniel King, Joshua Kreisel, Cortney Larson, Hannah Lee, Shane Lord, Callum Luken, Phoenix Matthees, Nathaniel McEntaffer, Cassie Meech, Esther Mulkey, Janelle Mulkey, Nicole Nelson, Cole Norby, Clarissa Olson, Aubrey Palubicki, Lizle Pelt, Harley Peshon, Vincent Pham, Bradley Piper, Jason Ploetz, Joshua Ploetz, Oliver Pringle, Sydney Rae, Ellie Reed, Jordan Rollinger, Carson Ruppert, Rachel Russell, Hannah Sadorf, Michelle Schultz, Rachel Schwabe, Alyssa Sebo, Cameron Soukup, Connor Sternberg, Andrew Ubl, EmmaLyn Weisensel, Paige Wenzel, Rebecca Whyte, Taylor Williams, Maria Windley-Daoust, Hannah Wolf

