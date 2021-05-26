Kickapoo High School Class of '21

The Kickapoo High School graduation ceremony was held at 7 p.m. May 21 at Kickapoo High School gym.
Candidates for graduation:
Karissa Alexander, Thamara Arguijo Fajardo, Teagen Arndt, Simon Bethke, Owen Blum, Katerin Centeno Zuniga, Tyra Davis, Rachel Durst, Jasmine Fawcett, Kaylee Fitzpatrick, Kaliska Gander, Emily Hall, Siri Hall, Lucas Havlik, Tahmara Hendrickson, Shaye Hysel, Jack Koch, Jay Larse, Kyle Leatherman, Sawyer Ledman, Mara Matthes, Payden McCauley, Amalia Montgomery, Emma Oliver, Melissa Olson, Garrett Peterson, Taylor Rynes, Triston Sanwick, Luke Schneider, Griffin Sherry, Sophia Stone, Alan Strait, Liam Sullivan, Logan Turgasen, Spencer Vanek, Constance Walter, Evan Welsh, Elizabeth Wise and Hannah Wright.