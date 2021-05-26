Cotter High School Class of '21

Cotter High School will hold its commencement ceremony at 6 p.m. May 28. It will be livestreamed.
Valedictorians are Hannah Graff, Aubrey Williams, Trinity Schmidtknecht, Morgan Arnold, Abree Dieterman, Andrew Uble, and Grace Miller.
Candidates for graduation:
Morgan Arnold, Cale Evan Beckman, Robert Jeffrey Besek, Freya Louise Brandvik, Colin Michael Cada, Joseph Michael Costello, Abree Anna Dieterman, Ilya Dovhalionok, Macey Kate Dvorak, Claire Sophia Ebertowski, Cole Alan Ebertowski, Fiona Michael Flanagan, Hannah Jean Graff, Spencer David Griffin, Anthony Joseph Guzzo, Alexis Shannon Hadaway, Kellianne Eileen Hadaway, Bao Han, Donghan Kang, Madeline Patrice Kohner, Siena Lyn Kuehn, Hoang Le, David N. Lee, Yuexi Licheng, Ellie Marie Macal, Fiona Heather McColl, Saige McNally, Grace Elizabeth Miller, Ian Mark Modjeski, Dan Linh Pham, Milla Puente Infante, Charles Gallus Reilly, Jordan William Rollinger, Zander Jay Rusert, Francesca Maliah Schewe, Trinity Mae Schmidtknecht, Katherine Elizabeth Speltz, Sophia E. Stango, Nathan Peter-Robert Stanislawski, Maren Grace Stewart, Andrew Joseph Ubl, Aubrey Marie Williams, Connor James Yocum, Elaine Xiao Tian Zehr, Seongmin Zhang, Zhenhan Zhao, Wenling Zheng.