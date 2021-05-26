Cochrane-Fountain City High School Class of "21

Cochrane-Fountain City High School held commencement ceremonies on May 22 at the school.
Valedictorian: Damian Jilk.
Candidates for graduation:
Trevor Adank, Brooke Allemann, Emma Baures, Jacob Beck, Michael Bissen, Jennifer Blahnik, Tavian Blahnik, Taylor Bolssen, Shaylea Brennan, Michael Breza, Colton Britz, Gregory Case, Xavier Cyert, Eloy De La Torre Jr., Jesse Dietrich, Paige Drazkowski, Savannah DuBois, Teigan Ehrat, Lydia Engel, Wyatt Finstad, Zachary Foley, Matthew Gurin, Jordyn Halverson, Megan Isakson, Damian Jilk, Philip Krzyszton, Matthew LaDuke, Reece Lisowski,, Amara Livingston, William Luna, Wake Madsen, Emily Marcum, Gabriella McDowell, Erika Meyer, Allison Murty, Richard Palma, Cameron Patzner, Derek Pederson, Lindsey Peterson, Ava Pronschinske, Brooke Putz, Dominic Pyka, Alex Rothering, Russell Rumpca, Casidi Schieffer, Carter Schmitt, Ethan Schuh, Michael Sobotta, Orlando Solis, Leigh Spitzer, Jordan Sweno, Rosalyn Thompson, Devan Weber, Zachary Wicka.