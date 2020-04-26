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Births for Sunday, April 26
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Births for Sunday, April 26

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Winona Health

April 17

Daughter to Ashley and Jared Ferk, Winona.

April 19

Daughter to Sarah and Jeffrey Thorn, Winona.

April 21

Daughter to Amanda Doerr and Joel Bosworth, Goodview.

Gundersen Health

April 4

Son to Marta Hamberger and Dustin Sanborn, Winona.

Son to Brianna Kunkel and Joseph Iverson, Galesville, Wisconsin.

April 7

Son to Crystal Goulet and Dylan Fuchsteiner, La Crosse.

April 8

Daughter to Ashley Buchner and Jacob Halama, Galesville.

April 9

Son to Dawn Pogreba and Michael Stenberg, Winona.

April 11

Daughter to Michelle Lichter and Clint Evans, Winona.

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