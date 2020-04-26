Births for Sunday, April 26

Winona Health
April 17
Daughter to Ashley and Jared Ferk, Winona.
April 19
Daughter to Sarah and Jeffrey Thorn, Winona.
April 21
Daughter to Amanda Doerr and Joel Bosworth, Goodview.
Gundersen Health
April 4
Son to Marta Hamberger and Dustin Sanborn, Winona.
Son to Brianna Kunkel and Joseph Iverson, Galesville, Wisconsin.
April 7
Son to Crystal Goulet and Dylan Fuchsteiner, La Crosse.
April 8
Daughter to Ashley Buchner and Jacob Halama, Galesville.
April 9
Son to Dawn Pogreba and Michael Stenberg, Winona.
April 11
Daughter to Michelle Lichter and Clint Evans, Winona.
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